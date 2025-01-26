Россиянин Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL в легком весе

Фото: ТАСС/Пресс-служба Bellator

Российский боец Усман Нурмагомедов победил ирландца Пола Хьюза в титульном поединке в легкой весовой категории Professional Fighters League (PFL). Турнир состоялся в Дубае, сообщает ТАСС.

Поединок завершился победой Нурмагомедова по решению судей.

В смешанных единоборствах (MMA) на счету российского бойца теперь 19 побед. У спортсмена нет поражений, при этом один бой был признан несостоявшимся.

Усман Нурмагомедов является двоюродным братом бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова. В 2023 году его дисквалифицировали на полгода за нарушение антидопинговых правил, однако россиянин сохранил титул чемпиона Bellator.

19 января прошел бой Умара Нурмагомедова с Мерабом Двалишвили. Он длился все пять раундов. Судьи по его результатам единогласно решили отдать победу грузинскому бойцу. Россиянин потерпел первое поражение в карьере.

При этом после турнира Нурмагомедов заявил, что он не проиграл Двалишвили. Спортсмен выразил надежду, что в будущем станет чемпионом.

