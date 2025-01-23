Российский боец Нурмагомедов перенес операцию после поражения от Двалишвили

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российскому бойцу Умару Нурмагомедову сделали операцию после поражения в поединке против действующего чемпиона UFC в легчайшей весовой категории Мераба Двалишвили, представляющего Грузию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Россиянин также прикрепил к публикации рентген кисти левой руки, на которой заметен имплантированный штифт.

Бой Нурмагомедова с Двалишвили, который прошел 19 января, длился все пять раундов. Судьи по его результатам единогласно решили отдать победу грузинскому бойцу, в активе которого теперь 19 выигрышей в 23 поединках. Россиянин потерпел первое поражение в карьере. При этом на его счету 18 побед.

Нурмагомедов заявил, что он не проиграл Двалишвили. В этом он убежден, даже если все будут говорить об обратном. Сейчас, как утверждает россиянин, ему важно разобраться с травмами, чтобы впоследствии вернуться в строй. Он выразил надежду, что в будущем станет чемпионом.

