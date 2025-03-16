Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до семи шайб

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Российский хоккеист и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в матче первенства против "Сан-Хосе Шаркс". Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, довел общее число своих голов в чемпионатах до 887. Таким образом, он сократил свое отставание от рекордсмена лиги канадца Уэйна Гретцки всего до семи шайб.

Ранее Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам за один месяц в истории лиги. В ночь на 10 марта "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Сиэтлом Кракеном" со счетом 4:2. Россиянин забросил последнюю шайбу в пользу своей команды, которая стала для него 157-й в марте. Гретцки забросил такое же количество шайб в декабре.

Кроме того, российский хоккеист побил достижение Гретцки по заброшенным шайбам в победных играх. В матче "Вашингтона Кэпиталз" против "Нью-Йорк Рейнджерс" Овечкин забил 636-ю шайбу.