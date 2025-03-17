Ярославский "Локомотив" впервые стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Ярославский клуб "Локомотив" впервые стал лидером регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и выиграл Кубок континента.

"Локомотив" 17 марта на домашней арене обыграл владивостокский "Адмирал" со счетом 4:1. В первом периоде шайбу забросил правый нападающий ярославской команды Рихард Паник, а во втором – защитник Мартин Гернат.

В последнем периоде шайбы в ворота "Адмирала" забросили Александр Полунин и Артур Каюмов, а "Локомотиву" – Даниил Гутик.

Ярославская команда, которая лидирует в таблице Западной конференции с 98 очками в 66 матчах, стала недосягаемой для лидера Восточной конференции "Трактора", набравшего 92 очка. При этом последней команде еще нужно сыграть два матча в регулярном чемпионате.

В прошлом сезоне Кубок континента выиграл московский клуб "Динамо".

Недавно также определились все участники плей-офф – "Кубка Гагарина". Список участников в Западной конференции состоит из ярославского "Локомотива", московских "Динамо", "Спартака" и ЦСКА, минского "Динамо", череповецкой "Северстали", петербургской СКА и нижегородского "Торпедо".

В Восточную конференцию вошли челябинский "Трактор", уфимский "Салават Юлаев", екатеринбургский "Автомобилист", магнитогорский "Металлург", казанский "Ак Барс", омский "Авангард", владивостокский "Адмирал" и новосибирская "Сибирь".

