Хоккейный клуб "Трактор" первым в Восточной конференции КХЛ вышел в плей-офф

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Хоккейный клуб "Трактор" (Челябинск) первым из команд Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги вышел в плей-офф сезона 2024/25. Об этом сообщает ТАСС.

Участие "Трактора" в борьбе за Кубок Гагарина обеспечил проигрыш "Лады" (Тольятти) в игре с "Сибирью" (Новосибирск). Команды завершили встречу со счетом 4:1. Таким образом, до конца регулярного чемпионата челябинская команда не сможет опуститься ниже восьмой строчки конференции.

На данный момент на счету "Трактора" 76 очков за 55 матчей. Он находится на первой строчке Восточной конференции, в то время как на Западной лидирует "Локомотив" (Ярославль), который также обеспечил себе выход в плей-офф. По итогам прошлогоднего финала "Локомотив" выиграл серию с "Трактором" со счетом 4:0.

В свою очередь, "Лада" находится на десятом месте конференции с 42 очками за 52 игры. За оставшиеся матчи она может набрать до 74 очков.

Пока не попадает в плей-офф команда из Нижнекамска "Нефтехимик", которая располагается на девятой строчке. Если до конца чемпионата клуб выиграет все встречи, то ему удастся набрать 75 очков.

Между тем на московский "Спартак" наложен денежный штраф по итогам матча регулярного чемпионата против петербургского СКА. Команда была оштрафована за оскорбительные скандирования в адрес соперника.

Матч прошел на стадионе "Мегаспорт" в столице 30 января. "Спартак" за третий период сумел отыграться со счета 0:3, но в серии буллитов победу все же заработали представители СКА.