"Салават Юлаев" вышел в плей-офф КХЛ, обыграв ярославский "Локомотив"

Фото: телеграм-канал "ХКСЮ"

Уфимский хоккейный клуб "Салават Юлаев" досрочно прошел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв ярославский "Локомотив".

Игра состоялась 16 февраля в Уфе. Во время основного времени счет был равным – 2:2. Однако в овертайме уфимским хоккеистам удалось вырвать победу.

Шайбы забросили Михаил Науменков, Александр Комаров и Скотт Уилсон, которые представляют "Салават Юлаев". В команде соперника отличились Никита Черепанов и Александр Елесин.

В результате "Салават Юлаев" стал третьим участником грядущего розыгрыша Кубка Гагарина вместе с "Локомотивом" и челябинским "Трактором". Уфимский клуб выходил в плей-офф во всех сезонах КХЛ.

Ранее ЦСКА проиграл ярославскому "Локомотиву" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, которая состоялась Ярославле, завершилась со счетом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) в пользу хозяев. У "Локомотива" отличились Степан Никулин, Георгий Иванов, Артур Каюмов и Рушан Рафиков. У гостей шайбу забросил Владислав Каменев.

