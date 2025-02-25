"Спартак" вышел в плей-офф КХЛ после победы над СКА

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Московский хоккейный клуб "Спартак" победил петербургскую команду СКА в рамках матча регулярного чемпионата "Фонбет" – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 7:2. Таким образом спортсмены гарантировали себе участие в плей-офф турнира.

Игра состоялась на "СКА-Арене", ее посетили 22 546 зрителей. В составе победителей шайбы смогли забросить Александр Беляев (3-я минута), Александр Пашин (13-я, 15-я и 29-я минуты), Герман Рубцов (16-я минута), Михаил Мальцев (29-минута) и Николай Голдобин (36-я минута).

Две шайбы, которые удалось забить проигравшей команде, принадлежат Александру Никишину (1-я и 14-я минуты).

По итогам 58 матчей "Спартак" сумел набрать 76 очков, получив за счет этого 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. Таким образом команда стала недосягаемой для находящегося на 9-м месте клуба "Куньлунь Ред Стар", в копилке которого находится 57 очков.

По результатам данного матча столичная команда стала третьей в Западной конференции, которая смогла обеспечить себе участие в плей-офф. В нем также примут участие ярославский "Локомотив" и московский клуб "Динамо".

В рамках Восточной конференции в плей-офф к настоящему моменту прошли челябинский "Трактор", екатеринбургский "Автомобилист", уфимский "Салават Юлаев", казанский "Ак Барс" и магнитогорский "Металлург".

В частности, команда "Салават Юлаев" смогла добиться этого за счет победы над "Локомотивом". Игра состоялась 16 февраля в Уфе. Во время основного времени счет был равным – 2:2. Однако в овертайме уфимским хоккеистам удалось вырвать победу.