"Трактор" одержал над "Барысом" свою самую крупную победу в КХЛ

Фото: hctraktor.org

Хоккейный клуб "Трактор" обыграл казахстанский "Барыс" в домашнем матче со счетом 8:0, что стало самой крупной победой челябинской команды над клубом из Астаны.

Таким образом, "Трактор" обновил клубный рекорд по количеству выигрышей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 39 встреч команда выигрывала в сезоне-2011/12, а в текущем в активе клуба уже 40 побед.

В рамках встречи нападающий Виталий Кравцов оформил дубль, а форварды Семен Дер-Аргучинцев и Михаил Рольгизер помогли команде завершить стартовый период со счетом 4:0. Во второй двадцатиминутке челябинский клуб забросил еще две шайбы, в частности это сделали нападающий Александр Кадейкин и Максим Шабанов. В финальном отрезке еще два гола забил Кадейкин, тем самым оформив хет-трик.

В свою очередь, Шабанов установил новый рекорд "Трактора" по количеству результативных передач за регулярный чемпионат. В матче с "Барысом" он совершил четыре результативные передачи и оформил ассистентский покер. Ранее рекорд принадлежал чешскому форварду Томашу Гике.

"Трактор" занимает первую строчку Восточной конференции КХЛ и уже вышел в плей-офф сезона 2024/25. 11 февраля участие клуба в борьбе за Кубок Гагарина обеспечил проигрыш "Лады" в игре с "Сибирью". Также в конференции прошли в плей-офф , екатеринбургский "Автомобилист", уфимский "Салават Юлаев", казанский "Ак Барс", магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард".

В Западной конференции участие в плей-офф обеспечили клубы "Локомотив" из Ярославля, столичные "Динамо", "Спартак", "ЦСКА", "Северсталь" из Череповца и минское "Динамо".