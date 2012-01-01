"Динамо" обыграло СКА со счетом 1:0 в регулярном чемпионате КХЛ

27 февраля московское "Динамо" на выезде переиграло СКА из Санкт-Петербурга со счетом 1:0. Единственную шайбу в третьем периоде забил нападающий бело-голубых Максим Комтуа. При этом болельщики обсуждают не только игру, но и странную ситуацию вокруг форварда СКА Евгения Кузнецова. Подробности расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Для московского "Динамо" в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ СКА – весьма удобный соперник: из пяти поединков бело-голубые выиграли четыре. В таблице Западной конференции команда Алексея Кудашова тоже была впереди – третье место и 75 очков уже гарантировали им плей-офф.

А вот СКА под руководством Романа Ротенберга пока набрал 71 очко, чего хватает для седьмой строчки, но пока не достает для резервации участия в играх навылет. Беспокоила фанатов армейцев и игра в обороне: 13 пропущенных шайб в последних домашних играх против "Куньлунь Ред Стар" (4:6) и "Спартака" (2:7), и аж 188 по ходу регулярки (третий результат с конца во всей лиге) не добавляли оптимизма.

Плюс прямо перед матчем с "Динамо" ударила молния: по данным журналиста Артура Хайруллина, форвард и лидер СКА Евгений Кузнецов с большой долей вероятности уже не сыграет в этом сезоне. Позднее появилось заявление клуба, в котором его отсутствие связали с ОРВИ и последствиями полученного ранее сотрясения, которые оказались "серьезнее". А источник "Матч ТВ" так и вовсе уверял, что Кузя "впал в депрессию", потому что вместо теплых объятий после возвращения из НХЛ столкнулся с хейтом фанатов и "не совсем понятным судейством". При этом агент игрока Шуми Бабаев заверил, что в будущем Евгений все же появится на льду.

Так или иначе, и без Кузнецова на льду в составе обеих команд было кому забивать, однако первые два периода закончились со счетом 0:0. И голкипер "Динамо" Максим Моторыгин, и его визави Артемий Плешков держали ворота на замке, плюс притягивали к себе удачу, так как шайба порой не залетала в сетку даже из убойных позиций.

Лишь в третьей 20-минутке, наконец-то, "размочили". Кто бы мог подумать, что первую шайбу в паре, где игры получаются результативными, придется ждать почти 55 минут. Исполнило "Динамо": Дмитрий Рашевский расчертил длинную передачу на левый фланг Максиму Комтуа, и канадский форвард расстрелял дальний угол – 1:0. СКА навалился на крепость Моторыгина, и за пару минут до конца ожидаемо пошел на выпуск шестого полевого вместо вратаря, но но даже в численном преимуществе красно-синим не удалось лишить голкипера москвичей четвертого в сезоне "сухаря".



Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Благодаря победе над СКА москвичи набрали 77 очков и скинули со второго места в Западной конференции столичный "Спартак", который в то же время уступил минскому "Динамо" 1:2. У питерских армейцев остался 71 балл, и они все еще официально не оформили участие в плей-офф.

После игры главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов сказал на пресс-конференции, что не придает значение тому, что в нынешней регулярке СКА "отлетел" от его команды уже в пятый раз.





Алексей Кудашов главный тренер московского "Динамо" Понятно, есть то, что не получалось, но в целом, игра удалась. Мы не смотрели на СКА, у нас были свои цели и компоненты. <...> Не придаю значение тому, что мы в этом сезоне чаще переигрываем их: год на год не приходится. Моторыгин сделал несколько важных спасений, старались облегчить ему игру.

Наставник СКА Роман Ротенберг после третьего поражения подряд назвал матч с "Динамо" игрой "уровня плей-офф". При этом главный тренер отметил, что для надежной игры в обороне штаб не сделал никаких радикальных ходов.

"Каждый бился и стремился победить, в обороне допустили только одну ошибку. Мы сделали огромный шаг с точки зрения подготовки к плей-офф. Отлично сыграл наш вратарь, сегодня к нему вообще вопросов нет. Он дал команде шанс выиграть, но не докрутили в атаке", – сказал Ротенберг.





Роман Ротенберг главный тренер СКА В защите не было капитальных перестроений. Наша система: пять в атаке – пять в обороне. Сегодня мы просто отработали в защите впятером, поэтому соперник ничего не создал.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Опроверг Ротенберг и слухи вокруг Евгения Кузнецова, посоветовав руководствоваться официальными источниками и пообещав ему и его семье преодолеть все трудности. По мнению наставника СКА, некоторые журналисты таким образом получают "бонусы" за свою работу от "разных людей". В то же время корреспондент "Матч ТВ" после игры сообщил, что шкафчика с фамилией Кузнецова уже даже нет в раздевалке... В общем, в Петербурге происходит что-то загадочное.

В любом случае очевидно, что очередная попытка армейцев завизировать место плей-офф точно будет без Кузнецова в составе. Она намечена на 2 марта, когда команда Ротенберга поедет биться в Минск. А вот московское "Динамо", которое борется за топ-4 ради преимущества родного льда в первом раунде игр навылет, попробует закрепиться на второй строчке 1 марта в домашней игре с "Куньлунем".

