"Спартак" в овертайме обыграл "Динамо" в КХЛ со счетом 3:2

17 февраля в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) московский "Спартак" дома переиграл в овертайме столичное "Динамо" со счетом 3:2. Решающий бросок нанес нападающий красно-белых Николай Голдобин. Об очередном столичном дерби – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.



Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Столичные "Спартак" и "Динамо" продолжают биться за попадание в топ-4 Западной конференции, что дает преимущество домашнего льда в первом раунде плей-офф КХЛ. После 54-х игр в регулярном чемпионате у бело-голубых под руководством Алексея Кудашова второе место и 72 очка, у красно-белых во главе с Алексеем Жамновым – 70 и третья строчка. При этом конкуренты в лице ЦСКА, череповецкой "Северстали" и СКА из Санкт-Петербурга (четвертая, пятая и шестая позиция соответственно) не ослабляют хватку и идут за ними по пятам.

Для "Спартака" и "Динамо" 55-й игрой стало дерби – уже четвертое в этом сезоне. Причем третье состоялось совсем недавно: 13 февраля бело-голубые в Петровском парке были сильнее 4:1. Серия личных встреч в нынешней регулярке тоже была за динамовцами – 2:1.

До четвертого дерби у команды Кудашова образовалась небольшая пауза, а вот подопечные Жамнова 15 февраля провели феерический матч против нижегородского "Торпедо". Сначала болельщики в столичном "Мегаспорте" испытали шок от 0:4, но затем – эйфорию, когда "Спартак" в итоге победил 7:4. Причем шесть шайб красно-белые забили за третий период!

Дерби же предваряло знаменательное событие: ветераны "Спартака", легенды советского хоккея Борис Майоров и Александр Якушев вместе сделали символическое вбрасывание. Это важно не только с точки зрения уважения прославленным спортсменам, но и, возможно, концу многолетнего конфликта между ними.

По игре же чувствовалось, что "Динамо" за мини-перерыв "подзаржавело": "Спартак" в первом периоде был активнее и шел в атаку во всю прыть. Но голкипер бело-голубых Владислав Подъяпольский отыграл на высоте. Гости же атаковали гораздо реже и бросили в створ всего шесть раз, но зато практически каждая из попыток – на гол. Чудеса, как и в предыдущем дерби, показал вратарь красно-белых Артем Загидулин. В итоге разошлись по раздевалкам с "баранками" на табло.

Второй период шел примерно в том же ключе, пока уже ставший привычным ход событий не разрушило неординарное действие Максима Комтуа. На 26-й минуте канадский форвард "Динамо" оказался слева, но вместо прострела решил разрезать воздух разящим броском почти с нулевого угла под перекладину. Загидулин к таким фокусам оказался не готов – 1:0 в пользу гостей.



Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев



"Спартак" при этом не сбавил обороты и продолжал напрягать Подъяпольского. Владислав держал ворота на замке, но на 32-й минуте "сухим" перестал быть и он. Форварды второго звена Адам Ружичка и Александр Пашин обыгрались на левом фланге: словак отдал за ворота на россиянина и открылся под обратную передачу. Хлесткий бросок спартаковского легионера в касание голкипер "Динамо" отразить не сумел – 1:1.

Гости продолжали терпеть напор хозяев, при этом не забывая колоть защиту соперника. И разбили ее вновь на 36-й минуте. В голе поучаствовала вся первая тройка форвардов "Динамо": Дилан Сикьюра выкатил передачу налево на Никиту Гусева, один из лучших бомбардиров нынешней регулярки взял гроссмейстерскую паузу и отдал передачу в центр на подключившегося Джордана Уила, а тот хлестко пробил между щитком и левой рукой Загидулина – 2:1. Возвращение "Спартака" в оборону в этом эпизоде было далеким от идеального.

Почти половину третьего периода команды отыграли в меньшинстве, причем по большей части преимущество в количестве игроков на площадке было у "Спартака". Однако свою шайбу красно-белые забили в неравных составах, и вышла она слегка курьезной. Егор Филин выходил из-за ворот, и прострел у форварда не получился. Но Подъяпольский слегка потерял концентрацию, и шайба предательски заползла за линию – 2:2 на 56-й минуте.

Матч докатился до овертайма, и в этот самый раскаленный по эмоциям момент "Спартак" впервые за игру повел в счете. При игре три на три Иван Морозов отдал передачу налево на Николая Голдобина, а нападающий без помех забил в верхний ближний угол – 3:2, важнейшая победа красно-белых над столичными соседями.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов отметил, что "Спартак" был "чуть побыстрее", а его команде "не хватило свежести и эмоций". В контексте микропаузы это прозвучало необычно, но специалист пояснил, что "иногда игра лучше, чем тренировка".

"Но даже в таком состоянии мы могли и даже должны были побеждать", – констатировал тренер.



Жамнов. – Прим. ред. ) – фартовый. Но однажды этот фарт закончится.

Алексей Кудашов главный тренер московского "Динамо" Почему "Спартак" играет против нас дома лучше, чем в гостях? Алексей Юрьевич () – фартовый. Но однажды этот фарт закончится.

Наставник "Спартака" Алексей Жамнов заявил, что его команда не имела права проиграть в дерби и победа красно-белым была очень нужна. Спросили главного тренера и о том самом "фарте", о котором сказал его оппонент со скамейки "Динамо".





Алексей Жамнов главный тренер "Спартака" Вы считаете, что мы выиграли из-за моего фарта? Это командный вид спорта, и просто так он не дается. Ребята бьются до конца, а фарт любит тех, кто пытается что-то изменить в лучшую сторону.

"Динамо" хоть и проиграло в "Мегаспорте", но за счет овертайма заработало одно очко и с 73-мя баллами сохранило единоличное пребывание на втором месте в Западной конференции. "Спартак" же набрав 72 балла, зафиксировался на третьей строчке.

При этом интересные события происходили в параллельных матчах. Теперь в спину красно-белым дышит СКА, переигравший "Северсталь" в Череповце 5:3 и набравший 71 очко. ЦСКА неожиданно во второй раз подряд уступил худшей команде Запада "Сочи" 1:4 и отлетел на пятое место (70 баллов), а шестой же теперь идет "Северсталь" (69 баллов).

Но вся борьба за топ-4 еще впереди. "Динамо" попытается реабилитироваться за поражение от "Спартака" в матче против "Сочи" в Петровском парке 19 февраля, а на следующий день "Спартак" попробует продлить победную серию в домашнем поединке с новосибирской "Сибирью".

