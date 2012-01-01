"Динамо" победило "Спартак" в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 4:1

13 февраля на арене в Петровском парке состоялось московское дерби в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): "Динамо" дома принимало "Спартак". Бело-голубые одержали победу со счетом 4:1, после чего красно-белые опустились ниже в турнирной таблице Западной конференции. О новом витке столичного противостояния расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Развязка регулярного чемпионата КХЛ уже совсем скоро, и борьба в Западной конференции обостряется еще сильнее. Ярославский "Локомотив" уже давно царствует на первой строчке с приличным отрывом от преследователей и уже обеспечил себе место в плей-офф, а вот между командами со второго по шестое место до игр 13 февраля было всего три очка. Получается, претендентов на топ-4, что дает преимущество своего льда в первом раунде плей-офф, пока больше, чем вакантных позиций.

Московские "Динамо" и "Спартак" – активные участники гонки за верхнюю четверку. Бело-голубые до дерби набрали 70 очков в 53 играх и занимали второе место, красно-белые – 68 баллов после 52 матчей, что давало право на пятую строчку. При этом в регулярке команды Алексея Кудашова и Алексея Жамнова соответственно обменялись домашними победами: 4:2 в "Мегаспорте" в сентябре 2024-го и 5:0 в Петровском парке примерно месяц спустя.

При этом "Спартак" 13 февраля проводил свою первую игру после паузы на Матч звезд КХЛ, тогда как "Динамо" парой дней ранее победило еще одного претендента на топ-4 СКА из Санкт-Петербурга (3:1). Однако свежие ноги не уберегли красно-белых от пропущенной шайбы в первом периоде: защитник бело-голубых Даниил Пыленков влетел в зону и отдал пас на пятак, где в суматохе шайбу разглядел и закатил в створ один из лучших бомбардиров сезона Никита Гусев – 1:0. На табло к тому моменту горела 15-я минута.

У гостей были шансы пробить вратаря хозяев Владислава Подъяпольского, но в первом периоде тот был надежен. А вот его визави Артем Загидулин едва не пропустил еще после того, как шайба в одном из эпизодов угодила в штангу и прокатилась аккурат вдоль ленточки.

Во втором периоде голкипер "Спартака" был главным действующим лицом: если бы не его суперсейвы и толика удачи, когда бело-голубые не загоняли снаряд в створ после выходов один на один, счет мог быть намного крупнее. Но когда "Динамо" разыгрывало большинство, в чем они безумно хороши в нынешней регулярке, Загидулин оборону все же не удержал. На 33-й минуте Пыленков отпасовал налево на Гусева, форвард прострелил на дальнюю на Джордана Уила, и шайба после его броска прошмыгнула между щитков вратаря – 2:0.



Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

А что "Спартак"? Да, собственно, ничего. Владислав Подъяпольский во второй 20-минутке гораздо реже вступал в игру, а атакам на его владения явно не хватало остроты. Плюс многовато ошибок в обороне, за счет которых динамовцы создали уйму моментов. Если бы не гений Загидулина – быть беде.

Третий период выдался самым результативным, да еще и дал надежду гостям на камбэк. На 46-й минуте "Спартак" разогнал быструю атаку, Егор Филин бил низом, отскок от щитка Подъяпольского идеально лег на клюшку Александра Беляева, и нападающий добил шайбу в сетку – 2:1. Но практически тут же все усилия красно-белых улетели в корзину, когда форвард "Динамо" Максим Комтуа подловил на ошибке защитника "Спартака" Даниила Орлова. Первый обокрал второго, врубил нитро и при выходе один на один резким броском послал шайбу в "домик" Загидулину – 3:1.

Игра в атаке у команды Жамнова так и не шла, и замена вратаря на шестого полевого ради спасения реноме была неизбежной: это и случилось за две минуты до конца. Но при первом же розыгрыше в чужой зоне спартаковцы потеряли шайбу, а Никита Гусев оформил дубль дальним броском по пустым воротам – 4:1 и третья победа бело-голубых подряд.

Наставник "Спартака" Алексей Жамнов на послематчевой пресс-конференции раскритиковал своих подопечных и заявил, что в этом дерби шансов на успех не было.





Алексей Жамнов главный тренер "Спартака" Мы сегодня не играли, а больше смотрели, как играет соперник. Вратарь сыграл здорово и давал нам шанс вернуться в игру, но с такой игрой у нас не было шансов обыграть "Динамо". Соперник хотел выиграть сегодня, мы – нет.

Главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов после игры отметил, что реализация могла быть и получше, но в целом осадок остался приятный.





Алексей Кудашов главный тренер московского "Динамо" Хорошо играли от начала и до конца. Создали моменты, которые должны были еще забивать, может, и игра бы пошла спокойнее. Но соперник выглядел здорово. Сегодня хорошего было больше, чем плохого.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Также Кудашов прокомментировал громкую отставку спортивного директора "Динамо" Алексея Сопина, которая случилась накануне дерби. Главный тренер поблагодарил его за сотрудничество и признался, что для него это решение не стало неожиданностью.

"Он очень здорово выполнил свою работу, огромное за это спасибо. Перед игрой он выступал перед ребятами и отдельно с ними разговаривал. Это спортивная жизнь. Постарались эту проблему чуть-чуть отпустить и пойти дальше. Хочу пожелать ему удачи", – сказал Кудашов.

Благодаря победе над "Спартаком" московское "Динамо" набрало 72 очка и закрепилось на втором месте в Западной конференции. При этом шанс сравняться с бело-голубыми по баллам упустил ЦСКА, во многом неожиданно проиграв на выезде "Сочи" 0:2. А вот красно-белые – теперь шестые: москвичей в таблице обошел СКА, который 13 февраля переиграл безнадежный в этом сезоне астанинский "Барыс" 5:2.

Поправить положение "Спартак" попытается уже 15 февраля в домашнем матче против нижегородского "Торпедо". А вот 17-го – снова битва с "Динамо", но уже на родном льду. Бело-голубые же до очередного выяснения отношений с красно-белыми не проведут ни одной игры и будут спокойно готовиться к дерби.

