"Спартак" разгромил СКА и гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

25 февраля московский "Спартак" в гостях разгромил СКА из Санкт-Петербурга со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и гарантировал себе участие в плей-офф. Хет-трик в составе столичной команды оформил нападающий Александр Пашин. О яркой битве расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

СКА и "Спартак" продолжают рубиться за топ-4 в Западной конференции, что дает право на преимущество домашнего льда в первом раунде плей-офф. А до конца регулярки и матчей навылет осталось уже всего ничего – около месяца.

У петербуржцев после 58 игр было 71 очко и седьмое место, у москвичей – 74 балла по итогам 57 встреч и вторая строчка. В феврале СКА под руководством Романа Ротенберга шел строго по графику "победа – поражение", и перед "Спартаком" хоккеисты с берегов Невы неожиданно проиграли дома китайскому клубу "Куньлунь Ред Стар" 4:6. Красно-белые же до 23 февраля шли на серии из трех побед, пока не уступили в Москве минскому "Динамо" 0:3. Статистика же личных встреч СКА и "Спартака" в этой регулярке была в пользу первых – 2:1 (5:2, 0:5, 4:3 Б).

Четвертая битва команд началась эпично – уже через 19 секунд посла стартового вбрасывания цели достиг выстрел от синей линии капитана петербуржцев Александра Никишина. Но преимущество продержалось чуть дольше пары минут: защитник СКА Илья Карпухин плохо принял передачу на синей линии и потерял шайбу, Ансель Галимов улетел ракетой по правому флангу и щелкнул, а Александр Беляев результативно добил – 1:1.

Но это была лишь затравка. На 13-й минуте "Спартак" уже впереди после того, как форвард Александр Пашин выстрелом с отрицательного угла нашел щель между ближней штангой и голкипером армейцев Артемием Плешковым. Шайба зашла за линию от его спины – 1:2. И почти тут же роскошную комбинацию нарисовал СКА: Марат Хайруллин от синей линии сделал передачу на Михаила Григоренко, нападающий стоя спиной сделал шикарный пас на дальнюю штангу, где Александр Никишин уже подготовился к расстрелу пустого створа – дубль армейского защитника и звание лучшего снайпера в своем амплуа в истории клуба (47 шайб).

Но это было еще не все. На 15-й минуте Александр Пашин обокрал в чужой зоне Илью Карпухина и классно щелкнул низом в дальний – 2:3 в пользу "Спартака". А на 16-й – уже 2:4: красно-белые вылетели два в одного, но Герман Рубцов обошелся без помощи партера и завершил все сам мощным ударом под перекладину.



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Обычно после такого Роман Ротенберг идет на ротацию вратаря, но в этот раз Плешков раму не покинул. Артемию пришлось пережить еще две пропущенные шайбы – причем обе, пока шла 29-я минута. Счет стал 2:5, когда на добивание коршуном налетел Михаил Мальцев, а 2:6 после того, как Александр Пашин повторил фокус из своего второго гола, обворовав в чужой зоне защитника Андрея Педана и точным выстрелом оформив хет-трик. После этого Плешкова все же заменил резервный голкипер Егор Заврагин (уже 16-я подобная ротация в сезоне), а раздосадованный Артемий пошел громить клюшкой подтрибунное помещение.

Наверняка вратарь СКА был зол, в том числе, на допустившего две результативные ошибки Илью Карпухина. За третьей он наблюдал уже со скамейки: защитник грубо срубил Сергея Лукьянцева и получил пять минут штрафа за плохое поведение. В большинстве "Спартак" сумел забить еще одну шайбу: Николай Голдобин то ли делал пас, то ли бросал, но так или иначе шайба попала в конек Заврагину и пересекла линию ворот – 2:7 на 36-й минуте.

В итоге все шайбы уложились в два периода, а в третьем "Спартак" показал железобетонную дисциплину и помог своему голкиперу Артему Загидулину больше не пропускать. При этом москвичи не забывали проверять Егора Заврагина на прочность, и вратарь СКА в третьей 20-минутке тоже остался сухим. Но для красно-синих это разве что утешительный приз: 13 пропущенных шайб за две последние игры выглядят катастрофически. А уж 188 за весь сезон, третий результат с конца во всей лиге – и подавно. Если бы не лучший показатель по заброшенным шайбам в КХЛ (216), никакого плей-офф не было бы и близко.

А вот "Спартак" заработал в этом матче не только важнейшую победу, но и официально оформил выход в плей-офф. При этом в третьем периоде Алексей Жамнов не выпускал на площадку лидеров Николая Голдобина и Ивана Морозова. На послематчевой пресс-конференции главный тренер москвичей развеял версию о травмах и сделал намек на некую дисциплинарную составляющую. Главный тренер не дает никому спуску даже при разгромном счете в свою пользу.





Алексей Жамнов главный тренер ХК "Спартак" Ребята молодцы, старались играть по заданию. Ясно, что ведя в счете с разницей в три шайбы, появилась непозволительная вальяжность, сказал об этом ребятам. Хочу поблагодарить наших болельщиков. Почему Морозов и Голдобин не выходили в третьем периоде? Они просто не заслужили играть.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Наставник СКА Роман Ротенберг в свою очередь признал, что в ворота команды "залетало все". Плюс не на полную пока играют те, кто только набирает форму после повреждений. Но в целом же, по словам главного тренера, его подопечные порой допускают ошибки от большого желания победить.





Роман Ротенберг главный тренер ХК СКА Сегодня такая игра, где соперник был лучше нас, мы должны это признать. Но серия в сезоне со "Спартаком" у нас 2:2, и если сыграем с ними в плей-офф, то будем к этому готовы на 100%. <...> В наши ворота все залетало, и, возможно, нас где-то это надломило. Соперник здорово сыграл в обороне, и мы не смогли ее вскрыть. Стремимся забраться как можно выше, хотим выйти в плей-офф со второго места.

По итогам игр 25 февраля вместе со "Спартаком" участие в плей-офф гарантировало себе московское "Динамо", переиграв в Ярославле лидера Запада "Локомотив" 3:1. Теперь красно-белые с 76-ю очками – вторые, а бело-голубые с 75-ю – третьи. Также в топ-4 столичный ЦСКА, который победил в Нижнем Новгороде "Торпедо" 3:2, но их 74-х очков пока еще не хватает для фиксации места в матчах навылет.

СКА же с 71-м баллом остался на седьмом месте и увеличил отставание от лидирующей группы. Если команда Ротенберга не сумеет забраться повыше до конца регулярки, то может попасть на тот же "Спартак" или столичное "Динамо" уже в первом раунде плей-офф. Улучшить турнирное положение красно-синие попытаются в следующей игре как раз против столичных бело-голубых 27 февраля. А вот красно-белые параллельно будут биться с соседом СКА по турнирной таблице – минским "Динамо".

