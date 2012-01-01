"Спартак" разгромил СКА и гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

25 февраля московский "Спартак" в гостях разгромил СКА из Санкт-Петербурга со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и гарантировал себе участие в плей-офф. Хет-трик в составе столичной команды оформил нападающий Александр Пашин. О яркой битве расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
СКА и "Спартак" продолжают рубиться за топ-4 в Западной конференции, что дает право на преимущество домашнего льда в первом раунде плей-офф. А до конца регулярки и матчей навылет осталось уже всего ничего – около месяца.
У петербуржцев после 58 игр было 71 очко и седьмое место, у москвичей – 74 балла по итогам 57 встреч и вторая строчка. В феврале СКА под руководством Романа Ротенберга шел строго по графику "победа – поражение", и перед "Спартаком" хоккеисты с берегов Невы неожиданно проиграли дома китайскому клубу "Куньлунь Ред Стар" 4:6. Красно-белые же до 23 февраля шли на серии из трех побед, пока не уступили в Москве минскому "Динамо" 0:3. Статистика же личных встреч СКА и "Спартака" в этой регулярке была в пользу первых – 2:1 (5:2, 0:5, 4:3 Б).
Четвертая битва команд началась эпично – уже через 19 секунд посла стартового вбрасывания цели достиг выстрел от синей линии капитана петербуржцев Александра Никишина. Но преимущество продержалось чуть дольше пары минут: защитник СКА Илья Карпухин плохо принял передачу на синей линии и потерял шайбу, Ансель Галимов улетел ракетой по правому флангу и щелкнул, а Александр Беляев результативно добил – 1:1.
Но это была лишь затравка. На 13-й минуте "Спартак" уже впереди после того, как форвард Александр Пашин выстрелом с отрицательного угла нашел щель между ближней штангой и голкипером армейцев Артемием Плешковым. Шайба зашла за линию от его спины – 1:2. И почти тут же роскошную комбинацию нарисовал СКА: Марат Хайруллин от синей линии сделал передачу на Михаила Григоренко, нападающий стоя спиной сделал шикарный пас на дальнюю штангу, где Александр Никишин уже подготовился к расстрелу пустого створа – дубль армейского защитника и звание лучшего снайпера в своем амплуа в истории клуба (47 шайб).
Но это было еще не все. На 15-й минуте Александр Пашин обокрал в чужой зоне Илью Карпухина и классно щелкнул низом в дальний – 2:3 в пользу "Спартака". А на 16-й – уже 2:4: красно-белые вылетели два в одного, но Герман Рубцов обошелся без помощи партера и завершил все сам мощным ударом под перекладину.
Обычно после такого Роман Ротенберг идет на ротацию вратаря, но в этот раз Плешков раму не покинул. Артемию пришлось пережить еще две пропущенные шайбы – причем обе, пока шла 29-я минута. Счет стал 2:5, когда на добивание коршуном налетел Михаил Мальцев, а 2:6 после того, как Александр Пашин повторил фокус из своего второго гола, обворовав в чужой зоне защитника Андрея Педана и точным выстрелом оформив хет-трик. После этого Плешкова все же заменил резервный голкипер Егор Заврагин (уже 16-я подобная ротация в сезоне), а раздосадованный Артемий пошел громить клюшкой подтрибунное помещение.
Наверняка вратарь СКА был зол, в том числе, на допустившего две результативные ошибки Илью Карпухина. За третьей он наблюдал уже со скамейки: защитник грубо срубил Сергея Лукьянцева и получил пять минут штрафа за плохое поведение. В большинстве "Спартак" сумел забить еще одну шайбу: Николай Голдобин то ли делал пас, то ли бросал, но так или иначе шайба попала в конек Заврагину и пересекла линию ворот – 2:7 на 36-й минуте.
В итоге все шайбы уложились в два периода, а в третьем "Спартак" показал железобетонную дисциплину и помог своему голкиперу Артему Загидулину больше не пропускать. При этом москвичи не забывали проверять Егора Заврагина на прочность, и вратарь СКА в третьей 20-минутке тоже остался сухим. Но для красно-синих это разве что утешительный приз: 13 пропущенных шайб за две последние игры выглядят катастрофически. А уж 188 за весь сезон, третий результат с конца во всей лиге – и подавно. Если бы не лучший показатель по заброшенным шайбам в КХЛ (216), никакого плей-офф не было бы и близко.
А вот "Спартак" заработал в этом матче не только важнейшую победу, но и официально оформил выход в плей-офф. При этом в третьем периоде Алексей Жамнов не выпускал на площадку лидеров Николая Голдобина и Ивана Морозова. На послематчевой пресс-конференции главный тренер москвичей развеял версию о травмах и сделал намек на некую дисциплинарную составляющую. Главный тренер не дает никому спуску даже при разгромном счете в свою пользу.
Наставник СКА Роман Ротенберг в свою очередь признал, что в ворота команды "залетало все". Плюс не на полную пока играют те, кто только набирает форму после повреждений. Но в целом же, по словам главного тренера, его подопечные порой допускают ошибки от большого желания победить.
По итогам игр 25 февраля вместе со "Спартаком" участие в плей-офф гарантировало себе московское "Динамо", переиграв в Ярославле лидера Запада "Локомотив" 3:1. Теперь красно-белые с 76-ю очками – вторые, а бело-голубые с 75-ю – третьи. Также в топ-4 столичный ЦСКА, который победил в Нижнем Новгороде "Торпедо" 3:2, но их 74-х очков пока еще не хватает для фиксации места в матчах навылет.
СКА же с 71-м баллом остался на седьмом месте и увеличил отставание от лидирующей группы. Если команда Ротенберга не сумеет забраться повыше до конца регулярки, то может попасть на тот же "Спартак" или столичное "Динамо" уже в первом раунде плей-офф. Улучшить турнирное положение красно-синие попытаются в следующей игре как раз против столичных бело-голубых 27 февраля. А вот красно-белые параллельно будут биться с соседом СКА по турнирной таблице – минским "Динамо".