Дзюба сообщил, что счастлив вызову в сборную России по футболу

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Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба выразил радость попаданию в состав сборной России по футболу на мартовские товарищеские игры. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

"Спасибо всем, кто принял такое решение. Счастлив очень, а если получится выйти и сыграть за сборную, то буду самым счастливым", – отметил спортсмен.

Дзюба был вызван в сборную России впервые с 2021 года, когда прошла игра чемпионата Европы против Дании. Тот матч российская команда проиграла со счетом 1:4.

При этом всего в итоговый состав сборной России вошел 31 футболист.

Вместе с тем Дзюба 9 марта стал лучшим бомбардиром среди российских футболистов. Нападающий довел число голов в карьере до 234, забив гол в гостевом матче 20-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против "Крыльев Советов". По этому показателю он обошел Александра Кержакова, на счету которого 233 забитых мяча.

