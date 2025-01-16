Строительство Центра спортивной медицины началось в Покровском-Стрешневе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Застройщик начал возведение шестиэтажного Центра спортивной медицины в столичном районе Покровское-Стрешнево, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу комитета государственного строительного надзора столицы.

Стройплощадка площадью свыше одного гектара находится на Волоколамском шоссе в СЗАО. Площадь центра составит 17,5 тысячи квадратных метров. Лечебное учреждение предназначено для реабилитации и восстановления профессиональных спортсменов и людей с травмами, которые требуют восстановительных мероприятий.

"В здании оборудуют операционный блок и клинико-диагностическую лабораторию с современным оборудованием, бассейн, аптечный пункт, а также стационары: терапевтический на 18 коек, травматологический на 35 мест и отделение реабилитации на 28 мест", – добавил председатель комитета Антон Слободчиков.

Здесь запланированы блоки лучевой, психологической и функциональной диагностики, эндоскопии, гидро- и физиотерапии. Фасады отделают панелями из стеклофибробетона с оттенками белого и графитового цветов, а входная группа будет выделена вертикальными элементами красного цвета, добавил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Вокруг центра высадят зеленые насаждения, а также разместят автомобильную стоянку на 45 парковочных мест. Объект достроят в 2027 году, заключил Слободчиков.

За 2024 год частные инвесторы возвели в Москве 10 спортивных объектов общей площадью свыше 60 тысяч "квадратов". В текущем, 2025 году в столице благодаря частным инвестициям, появится еще 9 объектов спорта общей площадью около 77 тысяч квадратных метров. В их числе – спорткомплекс в Раменках.

