Строительство пожарного депо завершается в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Строительство пожарного депо на четыре машино-места площадью 2,6 тысячи квадратных метров завершается в районе Коммунарка в ТиНАО. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Готовность депо составляет более 85%, поэтому предполагается, что строительство завершится уже летом.

"После возведения этого здания завершится реализация мероприятий по строительству пожарных депо на территории ТиНАО в рамках городской программы "Безопасный город", – отметил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Так, в поселке Воскресенское появится учебно-тренировочная башня со скалодромом, спортивной площадкой и учебными пожарными гидрантами. Также строители работают над созданием здания газовой котельной и склада материалов.

В депо будут созданы все условия для хранения и обслуживания пожарной техники: оборудованы специальные помещения, пункт связи, зоны отдыха, учебные классы, тренажерный зал, а также кабинет фельдшера с процедурным кабинетом.

Между тем прошлой осенью новые депо появились в поселке Первомайское Филимонковского района и деревне Никульское в Щербинке. Их общая площадь – 5,3 тысячи квадратных метров. Также в 2024 году построили здание пожарного отряда на два машино-места в деревне Рассудово района Бекасово. На территориях депо есть здания газовых котельных и склады материалов.