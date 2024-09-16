Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Детско-взрослая поликлиника появилась в районе Филимонковском ТиНАО, объект завершили за счет Адресной инвестиционной программы (АИП), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В поселке Марьино района Филимоновского возвели детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену. Объект площадью более 6,8 тысячи квадратных метров появился по адресу Светлый бульвар, дом 11", – добавил Ефимов.

В здании разместили не только лаборатории, кабинеты функциональной диагностики и лечебно-профилактические подразделения, но и обставили помещения необходимым медицинским оборудованием. Здесь смогут работать врачи основных специальностей для взрослых пациентов и детей.

По словам главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, благодаря новым медицинским объектам в ТиНАО перешли на самые современные стандарты в обслуживании москвичей, что позволило поднять уровень медпомощи до общего московского уровня.

В здании предусмотрена система видеонаблюдения и пожарная сигнализация, есть посты охраны и необходимая для маломобильных гостей инфраструктура. Прилегающая территория площадью 0,6 гектара была благоустроена. Всего за время строительства специалисты провели 4 выездные проверки, добавил председатель комитета государственного строительного надзора города Антон Слободчиков.

"По итогам последней, завершившейся в сентябре, инспекторы комитета оформили заключение о соответствии здания проектной документации", – указал он.

Также за счет средств АИП в этом же столичном районе возведут еще одну поликлинику для взрослых и детей, в поселке Птичное.

Ранее сообщалось о 50% готовности пожарного депо на четыре машино-места в районе Коммунарка в ТиНАО. Его возводят в поселке Воскресенское в рамках программы "Безопасный город", которая входит в АИП. Так, специалисты уже завершили монолитные работы на основных конструкциях здания.

