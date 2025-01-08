Собянин сообщил о завершении строительства пожарного депо в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Строительство пожарного депо на 144 человека и шесть машин завершилось на улице Саларьевской в Коммунарке. Сергей Собянин рассказал об этом в своем телеграм-канале.



"В пожарном депо есть все необходимое: помещения для специальной техники и ее обслуживания, пункт связи, кабинет фельдшера с процедурной, комнаты отдыха, учебные классы и тренажерный зал", – говорится в публикации мэра.

При этом в депо оборудовали учебные гидранты и тренировочные башни со скалодромами, а также спортивную площадку.

Работы в рамках госпрограммы "Безопасный город" по возведению пожарных депо в этом районе близятся к завершению. В эксплуатацию ввели 16 объектов с 2017 года, уточнил Собянин. Последнее депо будет открыто в этом году, резюмировал он.

Прошлой осенью новые депо появились в поселке Первомайское Филимонковского района и деревне Никульское в Щербинке. Их общая площадь – 5,3 тысячи квадратных метров. Также в 2024 году построили здание пожарного отряда на два машино-места в деревне Рассудово района Бекасово. На территориях депо есть здания газовых котельных и склады материалов.

