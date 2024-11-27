Природных пожаров в Москве в 2024 году не зафиксировано

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В этом году в Москве не были зафиксированы природные пожары, сообщил комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

Нулевого показателя удалось достичь благодаря заранее проведенным профилактическим мероприятиям. Также и число возгораний сухой травы сократилось более чем в два раза по сравнению с 2023 годом, уточнил заммэра Петр Бирюков.

В период с мая по август текущего года сотрудники экстренных служб успешно справились с 11 случаями возгорания сухой травы. Под наблюдением столичного пожарно-спасательного гарнизона круглосуточно находились парки, лесопарки и особо охраняемые природные территории. Для предотвращения пожаров было организовано усиленное патрулирование этих территорий.

Помимо этого, в ТиНАО рядом с природными и озелененными территориями, а также парковыми зонами были размещены расчеты поливомоечной техники.

В целях обеспечения пожарной безопасности были проведены подготовительные работы. В частности, были созданы противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений, а также выполнены опашка и подготовлены места для забора воды авиатехникой.

В столице и близлежащих регионах вертолеты Московского авиационного центра и пилоты компании "Волга-Днепр" осуществляли мониторинг пожароопасной ситуации с воздуха.

В рамках работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций и информированию граждан проводились мероприятия, направленные на профилактику и просвещение населения. В частности, на природных и озелененных территориях регулярно проходили беседы с посетителями, а также раздавались информационные материалы, посвященные пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что около 18 тысяч специалистов работают в столичном пожарно-спасательном гарнизоне, где созданы все условия для их подготовки и тренировки.

В 2018 году был полностью реконструирован главный учебный центр в Апаринках, который оснастили новыми многофункциональными тренажерами. На его площадке также есть 21 учебная точка для отработки действий, в том числе при ДТП, газовых или химических авариях.