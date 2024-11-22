Столичные пожарные подвели итоги сезона соревнований по пожарно-спасательному спорту

Фото: ФКУ "Центр физической подготовки и спорта МЧС России"

Столичные пожарные стали финалистами чемпионата МЧС России по пожарно-спасательному спорту. На состязаниях выступили взрослые и детские составы команды при поддержке Московского НПЗ, сообщает пресс-служба предприятия.



Программа конкурсных упражнений включала в себя подъем по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, скоростную прокладку рукавов, тушение условного возгорания и другие элементы боевого развертывания.



"В последние годы уровень профессионального мастерства пожарных-спортсменов значительно вырос во всех подразделениях столичного гарнизона. Вместе с Московским НПЗ мы создали необходимые условия для тренировок сборной команды, которая представила честь нашего города на чемпионате МЧС", – рассказал начальник Управления организации службы и подготовки ГУ МЧС России по Москве Владимир Зуев.

В свою очередь, пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев отметил популярность соревнований по пожарно-прикладному спорту среди детей и юниоров.

Ранее сообщалось, что около 18 тысяч специалистов работают в столичном пожарно-спасательном гарнизоне, где созданы все условия для их подготовки и тренировки.

В 2018 году был полностью реконструирован главный учебный центр в Апаринках, который оснастили новыми многофункциональными тренажерами. На его площадке также есть 21 учебная точка для отработки действий, в том числе при ДТП, газовых или химических авариях.