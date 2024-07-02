Собянин: в пожарно-спасательном гарнизоне Москве трудятся 18 тысяч человек

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Около 18 тысяч специалистов работают в столичном пожарно-спасательном гарнизоне, где созданы все условия для их подготовки и тренировки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.



Мэр Москвы напомнил, что в 2018 году был полностью реконструирован главный учебный центр в Апаринках, который оснастили новыми многофункциональными тренажерами. На его площадке также есть 21 учебная точка для отработки действий, в том числе при ДТП, газовых или химических авариях.



"Там же занимаются спасатели Московского авиацентра. Тренажер в виде пожарного вертолета позволяет отработать навыки по беспарашютному десантированию и эвакуации пострадавших", – отметил Собянин.

Кроме того, в Апаринках организуют различные конкурсы и соревнования. В конце мая там прошел 1-й Международный Гран-при профессионального мастерства пожарных и спасателей. В соревнованиях приняли участие сборная команда России, в которую вошли столичные специалисты, и команды восьми государств.

Они состязались в двух дисциплинах. Российские огнеборцы и спасатели заняли в них первое и второе места.

Собянин ранее поздравил пожарную охрану Москвы с 220-летним юбилеем. Он подчеркнул, что мало кто в мире способен соперничать в профессионализме с пожарной охраной Москвы. Благодаря ей столица занимает лидирующие позиции по пожарной безопасности не только в стране, но и во всем мире.

