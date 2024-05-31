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31 мая, 07:47

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил московский пожарный гарнизон с 220-летием

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин поздравил пожарную охрану Москвы с 220-летним юбилеем. О развитии службы и подготовке новых кадров мэр Москвы написал в своем личном блоге.

"Сегодня пожарная охрана Москвы празднует свой юбилей. Этой важнейшей городской службе исполнилось 220 лет! От имени москвичей я поздравляю московский пожарный гарнизон с замечательной юбилейной датой!" – написал градоначальник.

Собянин рассказал, что в настоящее время в московском гарнизоне трудятся порядка 18 тысяч высококвалифицированных специалистов, отважных мужчин и женщин, посвятивших себя непростой, порой опасной, но очень важной профессии, среди которых пожарные, спасатели, водолазы, диспетчеры службы 112, водители и многие другие.

Мэр подчеркнул, что мало кто в мире способен соперничать в профессионализме с пожарной охраной Москвы. Благодаря ей столица занимает лидирующие позиции по пожарной безопасности не только в стране, но и во всем мире.

По словам градоначальника, московские пожарные в среднем прибывают на место вызова за 6,5 минуты, а количество пожаров благодаря систематической профилактике сократилось с 2011 года более чем в 3 раза. С тех пор для модернизации службы город закупил свыше 820 единиц крупной техники и более 150 тысяч единиц пожарно-технического вооружения и оборудования.

Собянин рассказал, что техника для пожарных закупается с учетом особенностей столицы и многообразия ее городского ландшафта. Он рассказал, что в арсенале пожарной службы сегодня есть вертолеты, уникальные многоцелевые пожарно-спасательные корабли, суда на воздушной подушке, развивающие скорость до 80 километров в час, и уникальные аэролодки, способные мчаться к месту происшествия со скоростью до 140 километров в час.

Мэр отметил, что на вооружении пожарной службы есть насосно-рукавный комплекс "Водолей", позволяющий тушить природные пожары, а также ликвидировать последствия паводков в реверсивном режиме. Для оперативного проезда к месту возгорания машин у пожарных есть маневренные пожарно-спасательные мотоциклы, а у пожарного отряда во Внукове есть уникальный автомобиль аэродромного тушения.

Градоначальник рассказал, что в 2018 году была полностью реконструирована учебно-тренировочная база в Апаринках, где были созданы 21 точка для отработки алгоритмов ликвидации различных происшествий в условиях максимально приближенных к реальным.

Новых пожарных готовят в Техническом пожарно-спасательный колледже имени Героя Российской Федерации В. М. Максимчука. Студенты знакомятся с будущей профессией с первого курса, выезжая на экскурсии в пожарные части и на спасательные станции, а уже со второго курса начинают проходить реальную практику. С 1999 года выпускниками колледжа стали более 9 000 молодых специалистов.

По словам Собянина, в прошлом году для усиления пожарно-спасательного гарнизона была создана сводная мобильная группировка в 6 тысяч человек из числа специалистов инженерных и коммунальных предприятий городского хозяйства. Они регулярно проходят обучение и готовы оперативно реагировать на любые происшествия, включая природные пожары.

Мэр рассказал, что в столице возрождаются традиции добровольческого движения пожарных – в городе зарегистрированы более 430 общественных объединений пожарной охраны, в которых состоят более 3 500 добровольцев.

Собянин подчеркнул, что с ростом города растет и пожарная служба. По его словам, с 2011 года в Москве открылись около двух десятков новых пожарных депо.

"Пожарно-спасательный гарнизон Москвы не раз доказал: он готов реагировать на происшествия любой сложности как в столице, так и за ее пределами. Мы продолжим развивать эту службу, от которой напрямую зависит безопасностью людей", – резюмировал мэр.

Ранее сообщалось, что в столичном поселке Северном появится пожарное депо с расположенной на его территории учебной башней. Строительство объекта уже ведется по адресу Дмитровское шоссе, владение 163. Суммарная площадь проекта превышает 3,5 тысячи квадратных метров.

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