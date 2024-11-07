Более 25 судов на воздушной подушке будут патрулировать водоемы Москвы зимой

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Свыше 25 судов на воздушной подушке будут патрулировать водоемы столицы зимой для предотвращения возможных происшествий. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам вице-мэра, обеспечению безопасности на водоемах уделяется особое внимание. Суда на воздушной подушке способны передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час. Дополнительно зимой будут использоваться подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль.

Бирюков напомнил, что сейчас в городе работают 25 поисково-спасательных и одна пожарно-спасательная станция Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В этих местах трудятся больше 500 специалистов.

На их оснащении, продолжил заммэра, находятся более 180 плавсредств с аварийно-спасательным оборудованием, включая аэролодку "Север-650К", которая предназначена для проведения поисково-спасательных работ и доставки спасателей к месту ЧП на водоемах, в заболоченной и обводненной местности. Для предотвращения происшествий на воде специалисты патрулируют береговые зоны, беседуют с отдыхающими и учащимися в учебных заведениях.

Зимой регулярно замеряется толщина льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах. Под особым контролем находятся места зимнего купания и рыбалки, несанкционированного выхода на лед и катки на естественных водоемах. Для оказания помощи пострадавшим все суда оборудованы спасательной лестницей, устройствами спасения из ледяной полыньи и спасательными досками, добавил Бирюков.

Ранее сотрудники МЧС РФ по Москве и специалисты АО "Мосводоканал" провели осеннюю проверку пожарных гидрантов в городе. Объекты проверяются дважды в год для гарантии их надежной работы. От состояния и качества гидрантов напрямую зависит жизнь москвичей и сохранность имущества, поскольку их используют для забора воды из наружных водопроводных сетей при тушении возгораний.