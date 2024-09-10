"Безопасный город": сотрудники МЧС РФ провели пожарные учения

Сотрудники МЧС РФ провели пожарные учения на севере столицы. По сюжету, в ЖК "Триумф-Палас" якобы загорелась квартира, и некоторые жильцы не могли самостоятельно эвакуироваться.

Сотрудники МЧС изучили план жилого комплекса, после чего приступили к отработке действий. Такие учения специалисты министерства проводят регулярно, так как личный состав должен знать все особенности объекта. Как раз во время таких тренировок спасатели и оттачивают свои навыки. Подробнее – в программе "Безопасный город".