Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 21:30

Безопасность

"Безопасный город": сотрудники МЧС РФ провели пожарные учения

"Безопасный город": сотрудники МЧС РФ провели пожарные учения

Мосгаз предупредил об активизации мошенников после сезона отпусков

Стратегические командно-штабные учения "Океан-2024" начались в России

"Безопасный город": как службы транспортного узла ищут пропавших детей

"Безопасный город": с начала года в столице установили светофоры более чем по 100 адресам

"Безопасный город": более 7 тысяч нарушителей задержала столичная Росгвардия за месяц

"Безопасный город": Совет блогеров РФ предлагает запретить оксид азота

Новости часа: почти 30 тысяч жителей ЮВАО получили современные квартиры по реновации

Москвичам рассказали, как защитить ребенка от опасности на дорогах и не только

"Мослекторий": Алексей Четверов – о цифровой гигиене и безопасности

Сотрудники МЧС РФ провели пожарные учения на севере столицы. По сюжету, в ЖК "Триумф-Палас" якобы загорелась квартира, и некоторые жильцы не могли самостоятельно эвакуироваться.

Сотрудники МЧС изучили план жилого комплекса, после чего приступили к отработке действий. Такие учения специалисты министерства проводят регулярно, так как личный состав должен знать все особенности объекта. Как раз во время таких тренировок спасатели и оттачивают свои навыки. Подробнее – в программе "Безопасный город".

Читайте также
Программа: Безопасный город
безопасностьвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика