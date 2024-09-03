По программе реновации в Москве строят 35 жилых комплексов

Сразу 35 жилых комплексов для участников программы реновации возводят в Москве по принципу квартальной застройки. Новые жилые комплексы появятся в семи административных округах столицы.

Главная идея программы реновации – создание новых, открытых и комфортных городских пространств. То есть люди получат рядом со своим новым жильем социальную и транспортную инфраструктуру.

В каких округах возводят дома по принципу квартальной застройки? Сколько домов построено по реновации с начала года? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.