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02 сентября, 15:15

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Сергей Собянин открыл обновленную школу на юго-западе Москвы

Сергей Собянин открыл обновленную школу на юго-западе Москвы

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2 сентября Сергей Собянин посетил обновленную школу в Обручевском районе. Мэр Москвы пообщался с учениками, рассказал им о новых возможностях, которые появились после реконструкции учебного заведения и пожелал ребятам отличной учебы.

Кроме того, глава города отметил, что большинство школьников продолжают учиться в старых зданиях 80-х годов, которые еще предстоит реконструировать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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