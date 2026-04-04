Новости

Новости

04 апреля, 23:06

Общество

В Подмосковье 20 котов заперли свою 90-летнюю хозяйку на балконе

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

В Серебряных Прудах Московской области 20 домашних котов "обманным путем" заперли свою 90-летнюю хозяйку на балконе, сообщила пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".

Женщина, поняв, что не может попасть в собственное жилье, начала звать на помощь. Крики "пострадавшей" услышали соседи, которые сразу вызвали спасателей.

Специалисты "Мособлпожспаса" решили не вскрывать входную дверь. Один из спасателей поднялся на балкон на 3 этаже с помощью трехколенной лестницы. Ему удалось открыть дверь и впустить пенсионерку домой.

"С женщиной было все в порядке. Пушистые "злоумышленники" раскаялись в поступке и радостно встретили кормилицу", – говорится в сообщении.

Ранее кот Ларри с Даунинг-стрит поймал и съел мышь перед входом в резиденцию премьер-министра Великобритании. На охоту 19-летнее животное вышел во время проходившей в соседнем здании пресс-конференции премьера Кира Стармера.

До этого Ларри не зашел в дверь вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и Стармером. Соответствующая фотография появилась на официальной странице главного мышелова страны в соцсетях.

Снимок был озаглавлен надписью "кошачья дипломатия". В комментариях к посту пользователи назвали поступок кота лучшим видом дипломатии.

