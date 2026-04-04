04 апреля, 19:04

Происшествия

Погибшего при ЧП на "Нижнекамскнефтехиме" пожарного представят к госнаграде

Фото: МАХ/"ГУ МЧС России по Республике Татарстан"

В Нижнекамске состоялось прощание с погибшим при ЧП на предприятии "Нижнекамскнефтехим" пожарным, 27-летним Маратом Назиповым. За мужество и героизм, проявленные им в ходе трагедии, его представят к государственной награде. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Татарстану.

Проститься с погибшим огнеборцем, командиром отделения 29 пожарной части, пришли тясячи человек, а также сослуживцы, коллеги, родственники, друзья, близкие, поисковики, с которыми Назипов ездил на поиски останков участников Великой Отечественной войны. Траурная церемония состоялась на площади у Дома народного творчества.

"Марат был одним из нас, тех почти 3 тысяч человек, кто обеспечивает надежную противопожарную защиту пожаровзрывоопасных промышленных объектов. Тех, кто находится на передовой, прямо на объекте, в минутной готовности", – отметил начальник ФГБУ "Управление договорных подразделений ФПС ГПС по Татарстану" Рафаиль Мотыгуллин.

В ходе речи он обратился к родителям погибшего, поблагодарив их за воспитание сына. По словам коллег, Назипов был веселым и надежным молодым человеком, который знал свое дело, развивался и никогда не останавливался, сказал Мотыгуллин.

"Марат среди тех 29 погибших пожарных Татарстана навечно вписал золотыми буквами свое имя в историю пожарной охраны республики. Он стал тридцатым в этом скорбном и трагическом послевоенном списке пожарных героев. О его подвиге мы будем помнить всегда. Он с нами остается навечно", – добавил он.

Пожар в промышленной зоне города Нижнекамска в Татарстане произошел 31 марта. По предварительной информации, во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука возникло воспламенение газовой смеси на площади 1 тысяча квадратных метров, за которым последовал взрыв. Позже возгорание было локализовано.

В результате ЧП погибли 7 человек, еще 72 пострадали. Из них 10 доставили в Москву специальным бортом МЧС РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

