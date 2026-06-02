Эндокринолог Губина: риск диабета увеличивается на 40% при болезни родителей

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Риск развития сахарного диабета у ребенка вырастает на 40%, если оба родителя страдают этим заболеванием. Об этом в беседе с News.ru рассказала врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Татьяна Губина.

По словам специалиста, семейная история диабета второго типа является одним из самых значимых немодифицируемых факторов риска. Если у пациента есть родственники первой линии с таким диагнозом, то вероятность развития болезни у него значительно выше.

"Статистика показывает, что при наличии одного больного родителя риск возрастает примерно в 2–3 раза, а если оба из них страдают диабетом, вероятность может достигать 40–50%. Причины такой связи кроются не только в генетике, но и в общих привычках и образе жизни семьи", – рассказала врач.

Она отметила, что генетические факторы включают изменения, влияющие на инсулинорезистентность, работу бета-клеток поджелудочной железы и углеводный обмен. Это может проявляться в раннем возрасте, однако зачастую незаметно, пока не появятся внешние триггеры – избыточный вес, недостаток физической активности или стресс.

При этом риск развития диабета повышается и при наличии других близких родственников с этим заболеванием – бабушек, дедушек, дядей или теть. Степень влияния уменьшается по мере удаления родства, но общие семейные привычки питания и уровня активности остаются важными, подчеркнула собеседница издания.

"Например, если в семье распространено переедание, высокий уровень потребления сладостей и низкая физическая активность, это создает дополнительный фон для реализации генетической предрасположенности", – заключила Губина.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова предупредила, что сахарный диабет может стать новой эпидемией в стране. С ее слов, зафиксированные по итогам прошлого года показатели вызывают серьезное беспокойство. Среди основных причин роста заболеваемости политик назвала пищевые привычки и потребление определенных продуктов.