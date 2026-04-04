Родственниц убитого генерала Сулеймани задержали в США

Федеральные агенты США арестовали племянницу и внучатую племянницу генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани, который был убит в 2020 году в ходе американской операции. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

Отмечается, что племянница Сулеймани, проживая в Соединенных Штатах, пропагандировала иранский режим, одобряла атаки против американских военнослужащих и военных объектов на Ближнем Востоке, называла США "великим сатаной" и поддерживала КСИР.

Ранее в этом месяце госсекретарь Марко Рубио также лишил статуса легальных постоянных резидентов США дочь убитого в ходе военной операции против Исламской Республики секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани, а также ее мужа. Им также запретили въезд в страну.

Сулеймани был убит в ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе аэропорта Багдада операции. Он командовал спецподразделением "Кудс" в составе КСИР, которое отвечает за организацию военных операций за рубежом. Также погибли замглавы иракского шиитского ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса и руководитель управления общественных связей Мухаммед аль-Джабири.