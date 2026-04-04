Минпросвещения РФ отметило соответствие 11-летнего образования нуждам школьников

Фото: depositphotos/oksun70

Обучение в школах, длящееся 11 лет, полностью соответствует потребностям детей. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

"На сегодняшний день в России действует именно такая система, которая зарекомендовала себя как полностью отвечающая потребностям детей", – говорится в сообщении.

Как отметило ведомство, срок получения среднего образования в стране по закону составляет 11 лет и позволяет ученикам эффективно освоить программу.

"Прежде чем говорить о сокращении сроков обучения, необходимо оценить возможные риски и провести широкое профессиональное обсуждение", – подчеркнул глава ведомства Сергей Кравцов.

Министерство указало, что продолжает совершенствовать действующий механизм школьного образования. В рамках этого в учреждениях ограничили число контрольных, установили единые нормативы выполнения домашнего задания и внедрили календарно-поурочное планирование.

Ранее глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников заявил, что десятилетнего школьного образования достаточно для выпускников. Он отметил, что школьное образование взаимосвязано со среднетехническим и высшим, а также аспирантурой. Глава РАН добавил, что все это должно быть сбалансированно, поэтому нельзя изменить одно и не учитывать другое.

