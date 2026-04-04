Бывший главный архитектор Москвы Кузнецов рассказал о планах после отставки

Фото: Legion-Media.com/ТАСС/Максим Григорьев

Бывший главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов после ухода с поста планирует сосредоточиться на написании докторской диссертации по архитектуре и подготовке новой персональной выставки. Об этом он сам рассказал в беседе с РИА Новости.

"Безусловно, я намерен продолжать профессиональную деятельность: работать в области архитектуры, градостроительства, а также заниматься искусством и наукой", – уточнил он, добавив, что релиз одного из показов намечен уже на осень 2026 года.

Кузнецов подчеркнул, что не намерен прекращать активную деятельность по своей профессии и привычным направлениям, однако признался, что еще не знает, в каком именно формате, а также где и с кем будет работать.

По его мнению, в стране на сегодняшний день существует множество задач, которые требуют внимания. Более того, экс-ведущий архитектор выразил уверенность, что конкретные предложения появятся уже в ближайшее время.

"Как только появится ясность, обязательно об этом расскажу", – заверил Кузнецов.

В настоящее время он ведет несколько архитектурных проектов, среди которых строительство жилого небоскреба One в Москва-Сити и редевелопмент бывшей часовой фабрики "Слава" возле Белорусского вокзала. Помимо этого, на стадии реализации находятся спроектированные им новый корпус НИИ имени Склифосовского, станция метро "Достоевская" Кольцевой линии и станция "ЗИЛ" Бирюлевской ветки.

Помимо интервью, Кузнецов также выложил в своем телеграм-канале видеообращение, в котором поблагодарил Сергея Собянина за предоставленную возможность поработать в Москве.

"Сергей Семенович – лидер с уникальным видением мегаполиса, выдающийся, безусловно, человек, и опыт, полученный с ним, с проектами, которые мы делали для Москвы. Эти практически 14 лет почти полных я был главный архитектор: это, конечно, самый яркий, интересный, познавательный период моей жизни. Надеюсь, в будущем будет тоже интересно и хорошо. Но этот период, я думаю, что в любом случае останется в памяти навсегда как очень-очень особенный", – сказал он.

Кузнецов покинул пост по собственному желанию 3 апреля. Соответствующее распоряжение подписал Собянин. Должность главного архитектора Кузнецов получил в 2012 году. В 2013-м он был избран председателем столичного Архитектурного совета, а спустя еще год – главой Градостроительного совета Фонда "Сколково".