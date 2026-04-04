04 апреля, 14:56

Ликсутов анонсировал скорый запуск второго трамвайного диаметра в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Второй Московский трамвайный диаметр планируется запустить в ближайшее время. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Протяженность линии составит почти 60 километров. Курсировать по нему будут новые трамваи, оснащенные источниками бесперебойного питания, благодаря которым часть пути они смогут преодолевать без подключения к контактной сети.

В числе других планов столичного правительства, как отмечал ранее Ликсутов, значится обновление парка трамваев на 97%. Ожидается, что реализация проекта будет завершена к концу 2026 года.

При этом до конца 2027-го в столице продолжится расширение трамвайной сети, включая продление линий на шоссе Энтузиастов в район Ивановское и на улице Академика Королева до телецентра и станции МЦД Останкино. Помимо этого, оснастят беспилотными технологиями около 2/3 столичной трамвайной сети.

