04 апреля, 11:36

Общество

Назван претендент на звание старейшего наземного животного в мире

Фото: 123RF.com/joey333

Черепаха Эсмеральда с Сейшельских островов может стать следующим претендентом на звание старейшего наземного животного в мире. Исследование провело РИА Новости на фоне слухов о кончине черепахи Джонатана, которая до этого удерживала рекорд.

Согласно открытым данным, возраст Эсмеральды варьируется от 170 до 200 лет, что делает ее потенциально старше Джонатана. Однако документальных подтверждений тому, сколько она прожила, нет. В отличие от нынешнего рекордсмена – доказательством его возраста является фотография 1882 года, на которой он уже был взрослой особью.

Тем не менее Эсмеральда имеет другой значимый титул. В 1980-х годах она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая тяжелая черепаха, живущая на свободе, с весом около 298 килограммов. Причем на момент последнего взвешивания в 2002 году она потяжелела до 363 килограммов.

Эсмеральда обитает на острове Берд на Сейшельских островах и, несмотря на свое женское имя, является самцом.

Слухи о смерти 194-летнего Джонатана, проживающего в резиденции губернатора острова Святой Елены, появились 1 апреля через фальшивый аккаунт ветеринара в соцсети Х. Крупные СМИ, включая BBC и USA Today, успели опубликовать некрологи.

Однако проверка британской газеты The Guardian выявила, что аккаунт был зарегистрирован в Бразилии. Настоящий ветеринар заявил, что Джонатан жив и здоров, а также предупредил, что от его имени действуют аферисты.

