Комитет ветеринарии предупредил о мошеннических объявлениях на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

На западе столицы появились объявления от мошенников, которые предлагают услуги по вакцинации от бешенства на дому от лица госветслужбы города. От этом сообщается в телеграм-канале комитета ветеринарии Москвы.

Уточняется, что мошеннические объявления появились около подъездов жилых домов. Москвичам напомнили, что госветслужба не проводит обход квартир для вакцинации от бешенства. Бесплатная вакцинация проводится в госветклиниках или временных прививочных пунктах.

Горожане могут вызвать ветеринара на дом только по индивидуальной заявке, добавили в комитете.

Ранее на портале mos.ru был опубликован график работы пунктов бесплатной вакцинации от бешенства на 2025 год. Привить питомцев граждане могут круглый год – для этого надо обратиться в любую госветклинику Москвы, отметил председатель комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Для удобства жителей также в шаговой доступности работают временные прививочные пункты. В 2025 году их откроется свыше 1,8 тысячи.