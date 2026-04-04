Московский спортсмен выиграл первенство России по фристайлу

Первенство России по фристайлу проходит в Новосибирске. В дисциплине хаф-пайп у юношей золото забрал москвич Назар Зоря, сообщила пресс-служба Федерации фристайла России.

Спортсмен смог набрать 75,5 балла, оказавшись выше ставшего вторым Артема Галеева из Челябинской области. Третье место занял Роман Ященко из Красноярского края.

Ранее московский "Спартак" одержал победу над "Оренбургом" со счетом 2:0 в гостевом матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Столичный футбольный клуб сумел забить гол оренбургским соперникам впервые с марта 2020 года. До этого красно-белые не могли обойти футболистов "Оренбурга" на выезде на протяжении четырех игр подряд.

В этот раз голами отметились Ливай Гарсия (17-я минута) и Руслан Литвинов (25).

Между тем "Локомотив" выбыл из Кубка России по футболу, проиграв "Крыльям Советов" по пенальти в матче первого этапа полуфинала "пути регионов". Встреча проходила в Самаре. Основное время матча завершилось вничью со счетом 2:2.

