04 апреля, 09:10

Политика

В Госдуме предложили ввести скидку на бензин для дачников старше 60 лет

Фото: depositphotos/AY_PHOTO

Ежегодная программа скидок на бензин для пенсионеров, занимающихся садоводством, может появиться в России. С соответствующим предложением обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов к главе Минэнерго Сергею Цивилеву.

"Предлагается рассмотреть возможность запуска сезонной социальной инициативы "Бензин для дачников", предусматривающей предоставление скидки в размере до 10% на приобретение автомобильного топлива для граждан в возрасте 60 лет и старше. Действие программы – ежегодно в период с 15 апреля по 15 сентября", – приводит текст РИА Новости.

Согласно условиям, скидка будет распространяться на одно транспортное средство, принадлежащее пенсионеру. Для получения льготы необходимо будет предъявить документ, подтверждающий членство в садоводческом товариществе или дачном кооперативе.

Как пояснил парламентарий, весной и летом пенсионеры активно пользуются личным транспортом для поездок на дачи. При этом для многих из них такие путешествия являются не только способом проведения досуга, но и важным элементом ведения хозяйства, позволяющим снизить расходы на продукты питания.

Данная программа, по его мнению, может быть реализована на добровольной основе топливными компаниями. Однако при ее организации необходимо проработать механизмы стимулирования и использовать цифровые сервисы для упрощения процесса подтверждения права на скидку.

"Предлагаемая мера позволит оказать ощутимую поддержку гражданам старшего поколения, повысить их мобильность и качество жизни", – заключил Чернышов.

Наряду с этим в России могут появиться и льготные топливные карты для многодетных семей. Соответствующее поручение Минэнерго и профильным компаниям дал вице-премьер Александр Новак.

Вместе с тем Госдума рассматривает возможность введения скидок на бензин в размере 10% для аккуратных водителей. Речь идет о гражданах, которые за один календарный месяц не нарушали ПДД и не становились виновниками ДТП.

