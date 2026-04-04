04 апреля, 05:59

Политика

Япония планирует ужесточить требования к знанию языка для соискателей рабочих виз

Фото: depositphotos/denisismagilov

Правительство Японии намерено обязать иностранных соискателей рабочих виз подтверждать уровень владения японским языком. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве страны.

Новые требования могут быть утверждены уже к середине апреля 2026 года. Ужесточение правил связано с растущим числом случаев, когда иностранцы, въехавшие в страну по визам для квалифицированной работы, фактически занимаются неквалифицированным трудом.

Согласно проекту, заявители на визовые категории "инженер", "специалист по гуманитарным наукам" или "специалист по международным услугам" должны будут подтвердить знание японского языка на уровне B2 по общеевропейской шкале CEFR, что соответствует уровню N2 экзамена JLPT.

В настоящее время для получения таких виз требуется высшее образование или соответствующий опыт работы, но обязательной проверки языка не предусмотрено.

Нововведения затронут только новых соискателей, въезжающих в Японию для работы, предполагающей использование японского языка. При этом иностранные студенты, переходящие на данный статус, от новых требований освобождаются.

Кроме того, компании, которые ранее были лишены права принимать стажеров из-за нарушений, включая насилие или невыплату зарплаты, не смогут нанимать иностранных работников до истечения срока действия санкций.

Ранее стало известно, что отмена санкций против РФ обсуждалась на заседании правящей партии Японии. Также там отметили, что если США решат смягчить свои санкции против России, то Токио должен предложить совместно отменить ограничительные меры и расширить закупки российских энергоресурсов.

политиказа рубежом

