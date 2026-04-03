03 апреля, 09:44

МИД Японии опроверг сообщения об отправке делегации в Россию

Сообщения о планах правительства Японии отправить в Россию экономическую делегацию не соответствуют действительности, заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в беседе с ТАСС.

Ранее японские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что кабмин якобы планирует направить соответствующую делегацию в мае. При этом к участию приглашались топ-менеджеры крупных компаний, включая Mitsubishi и Mitsui.

По данным журналистов, отправка делегации прорабатывалась с учетом возможности возобновления деловой активности в РФ после завершения конфликта на Украине. В случае визита стороны могли бы также обсудить вопросы закупок российской нефти, утверждали СМИ.

При этом план визита вызвал у экспертов сомнения в условиях сохраняющихся антироссийских санкций. В частности, представитель одной из компаний выразил опасения того, что такая поездка в условиях продолжающегося конфликта может вызывать критику в Японии и других странах.

