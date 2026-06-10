График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 11:26

Общество

Церемонии бракосочетания пройдут на колесе обозрения "Солнце Москвы" 26 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Церемонии бракосочетания для 26 пар пройдут в кабинах колеса обозрения "Солнце Москвы" 26 июля. Об этом сообщила начальник управления ЗАГС города Светлана Уханева.

"Эти церемонии станут не просто регистрацией брака, а по-настоящему уникальным свадебным событием: любовь поднимется над городом, и новые семьи будут созданы на высоте 140 метров в атмосфере романтики и панорамных видов Москвы", – рассказала Уханева, слова которой приведены на портале мэра и правительства столицы.

По ее словам, молодоженов и гостей также ждут сюрпризы и подарки. Влюбленные уже могут подать заявление на регистрацию брака на "Солнце Москвы".

Для каждой пары выделят отдельные кабины, браки будут заключать почти одновременно – по мере посадки. Во время регистрации с влюбленными могут находиться их близкие. После официальной части молодожены смогут бесплатно прокатиться на колесе аттракционе во второй раз, чтобы провести первую семейную фотосессию.

Гендиректор "Солнца Москвы" Денис Тетерин отметил, что с каждым годом колесо обозрения укрепляет статус одной из знаковых достопримечательностей столицы и площадки для ярких событий.

"Для нас особенно важно, что пары выбирают именно его для таких значимых и трогательных церемоний. Быть частью истории новых семей – большая честь и ответственность", – добавил он.

Для проведения церемонии бракосочетания на "Солнце Москвы" необходимо подать заявление на портале "Госуслуги" или mos.ru, а также во Дворце бракосочетания на ВДНХ. Госпошлина составит 350 рублей. После получения заявления с парой свяжутся сотрудники ЗАГСа для уточнения организационных вопросов.

Первая церемония бракосочетания на колесе обозрения прошла в день его открытия – 10 сентября 2022 года. Позднее аттракцион стал площадкой проекта "Новые адреса счастья". С того момента там было создано более 160 семей.

Церемонии проходят в индивидуальных кабинах, а при посадке в них звучит марш Феликса Мендельсона. Один оборот колеса обозрения занимает 18 минут 40 секунд. За это время молодожены и гости могут увидеть панорамы Москвы и объекты на расстоянии до 50 километров.

Ранее Уханева заявила, что 26 июня стало одной из самых популярных дат для проведения свадьбы. В этот день планируют пожениться свыше 1,8 тысячи пар. Также в список популярных дат для проведения церемонии бракосочетания в Москве вошли 20, 27 и 16 июня, 7 июля, 1, 8 и 28 августа.

В Госдуме предложили ввести оплачиваемый отпуск для молодоженов

Читайте также


обществогород

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

Зачем меняются правила авторизации на российских сайтах?

Поскольку почта имеет персональные данные, они могут утечь куда-либо за рубеж

Читать
закрыть

Как бороться со спросом на препарат от болезни Паркинсона среди детей?

Эксперты уверены: нужно ужесточить рецептурный отпуск

Читать
закрыть

В каких парках Москвы можно заключить брак летом 2026 года?

Одной из площадок стал отреставрированный восточный флигель усадьбы Воронцово

В музее-заповеднике "Коломенское" до 2026 года планируют пожениться порядка 1 000 пар

Читать
закрыть

Зачем в еду стали добавлять личинки мух?

В итоговом продукте содержится до 60% белка

Читать
закрыть

Чем может обернуться частое употребление мороженого?

Лакомство может вызвать тяжесть в желудке и метеоризм

Ежедневное употребление мороженого увеличит нагрузку на пищеварение и поджелудочную железу

Читать
закрыть

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика