Церемонии бракосочетания пройдут на колесе обозрения "Солнце Москвы" 26 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Церемонии бракосочетания для 26 пар пройдут в кабинах колеса обозрения "Солнце Москвы" 26 июля. Об этом сообщила начальник управления ЗАГС города Светлана Уханева.

"Эти церемонии станут не просто регистрацией брака, а по-настоящему уникальным свадебным событием: любовь поднимется над городом, и новые семьи будут созданы на высоте 140 метров в атмосфере романтики и панорамных видов Москвы", – рассказала Уханева, слова которой приведены на портале мэра и правительства столицы.

По ее словам, молодоженов и гостей также ждут сюрпризы и подарки. Влюбленные уже могут подать заявление на регистрацию брака на "Солнце Москвы".

Для каждой пары выделят отдельные кабины, браки будут заключать почти одновременно – по мере посадки. Во время регистрации с влюбленными могут находиться их близкие. После официальной части молодожены смогут бесплатно прокатиться на колесе аттракционе во второй раз, чтобы провести первую семейную фотосессию.

Гендиректор "Солнца Москвы" Денис Тетерин отметил, что с каждым годом колесо обозрения укрепляет статус одной из знаковых достопримечательностей столицы и площадки для ярких событий.

"Для нас особенно важно, что пары выбирают именно его для таких значимых и трогательных церемоний. Быть частью истории новых семей – большая честь и ответственность", – добавил он.

Для проведения церемонии бракосочетания на "Солнце Москвы" необходимо подать заявление на портале "Госуслуги" или mos.ru, а также во Дворце бракосочетания на ВДНХ. Госпошлина составит 350 рублей. После получения заявления с парой свяжутся сотрудники ЗАГСа для уточнения организационных вопросов.

Первая церемония бракосочетания на колесе обозрения прошла в день его открытия – 10 сентября 2022 года. Позднее аттракцион стал площадкой проекта "Новые адреса счастья". С того момента там было создано более 160 семей.

Церемонии проходят в индивидуальных кабинах, а при посадке в них звучит марш Феликса Мендельсона. Один оборот колеса обозрения занимает 18 минут 40 секунд. За это время молодожены и гости могут увидеть панорамы Москвы и объекты на расстоянии до 50 километров.

Ранее Уханева заявила, что 26 июня стало одной из самых популярных дат для проведения свадьбы. В этот день планируют пожениться свыше 1,8 тысячи пар. Также в список популярных дат для проведения церемонии бракосочетания в Москве вошли 20, 27 и 16 июня, 7 июля, 1, 8 и 28 августа.