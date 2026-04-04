Срок ипотеки в РФ в феврале сократился до минимального значения с 2023 года

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

В феврале 2026 года средний срок ипотеки в РФ сократился до 285,9 месяца (23 года 10 месяцев). Это минимальное значение с января 2023 года, когда показатель был меньше всего на один месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центрального банка.

Срок уменьшился на 29 месяцев (2 года 5 месяцев), а в годовом выражении – на 24 месяца (2 года). В январе текущего года средний срок составлял 26 лет 3 месяца, в феврале 2024-го – 25 лет 10 месяцев. При этом средневзвешенная ставка по ипотеке в феврале резко выросла – на 2,35 процентного пункта, до 9,99% с 7,64% в январе.

Также отмечается, что на фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 21% россияне практически отказались от рыночной ипотеки, переключившись на льготные программы, главным образом на семейную. В 2025 году на ее долю пришлось 90% всех выдач.

Ранее в России разрешили использовать маткапитал для ипотеки от региональных микрокредитных компаний. Теперь денежные средства семьи можно тратить на первоначальный взнос, погашение основного долга или процентов по кредиту.