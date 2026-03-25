Депутат Кирьянов не поддержал идею направлять маткапитал на оплату ремонта

В Совете Федерации выступили с идеей использовать материнский капитал для оплаты ремонта дома, покупки машины и погашения кредитов на лечение. Насколько это необходимо и возможно, разбиралась Москва 24.

Расширение возможностей

Перечень допустимых расходов материнского капитала необходимо расширить, сообщила в разговоре с ТАСС член комитета Совета Федерации (СФ) по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина.





Евгения Уваркина член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Например, сейчас многие просят разрешить направлять средства не только на ипотеку, но и на погашение обычных кредитов, взятых на лечение или неотложные нужды. Также важным пунктом мог бы стать ремонт, как косметический, так и капитальный, ведь от состояния жилья напрямую зависит комфорт и безопасность семьи.

Кроме того, член СФ предложила рассмотреть возможность использовать средства на покупку отечественного автомобиля, поскольку для многих семей машина – не роскошь, а необходимость: с ее помощью детей возят в школу, поликлинику, на кружки и секции.

Ранее экономист Александр Сафонов напомнил, что материнский капитал изначально создавался как инструмент для решения долгосрочных семейных задач, связанных с воспитанием детей, а не для покрытия текущих расходов или кратковременных трат. Основные направления использования – это улучшение жилищных условий, образование ребенка и пенсионные накопления матери. Позже программу расширили: в сложные периоды средства капитала разрешили направлять в качестве дополнения к единому социальному пособию.

Фундаментальное решение

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов напомнил в разговоре с Москвой 24, что предложения по использованию материнского капитала всегда были довольно разнообразными. Однако при рассмотрении таких вопросов эксперты сходятся во мнении, что данная мера поддержки направлена на фундаментальное улучшение условий жизни ребенка и семьи в целом.





Артем Кирьянов зампред комитета Госдумы по экономической политике Во избежание применения различных нелегальных схем маткапитал стоит использовать на улучшение жилищных условий. С учетом выплат, которые возрастают от одного ребенка к другому, мне кажется, это более правильная история, проверенная временем.

В свою очередь, ситуация с ремонтом очень слабо фиксируется. И если расширять маткапитал на проведение работ, то придется решить, каким образом будет контролироваться использование средств. В противном случае "нарисовать" стройматериалы и оформить фиктивный договор на ремонт несложно – из-за этого может возникнуть черный рынок, и в итоге дети могут не увидеть ни ремонта, ни средств, указал Кирьянов.

При этом научный руководитель центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что расширение функции маткапитала возможно, однако в таком случае теряется его суть.

"Основной демографический стимул – это расширение жилья, на что, как правило, и идет маткапитал. Ведь именно жилищный вопрос во многом ограничивает рождаемость", – объяснил он в беседе с Москвой 24.

Поэтому вопрос является двояким: с одной стороны, хорошо, что возможности материнского капитала способны расширяться. С другой, это будет снижать доступ к жилью для тех, кто станет тратить суммы на ремонт и лечение.





Георгий Остапкович научный руководитель центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Хотя можно сделать такой допуск: тем, у кого есть жилье, разрешать тратить средства на другие цели. Но это уже квотирование, что сложно отслеживать.

Если рассматривать такую историю с точки зрения российской экономики, то она никак не отразится на ней, поскольку средства поддержки уже выделены гражданам. То, как они будут распределять деньги, принципиального значения не имеет и способ применения в плане совокупного объема ВВП не играет роли, заключил эксперт.