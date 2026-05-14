14 мая, 15:56

Политика

Глава Минздрава Британии Стритинг подал в отставку

Фото: ТАСС/AP/Kirsty Wigglesworth

Глава Минздрава Великобритании Уэс Стритинг объявил об отставке в связи с утратой доверия к премьер-министру страны Киру Стармеру. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Как вы знаете из нашего разговора ранее на этой неделе, утратив доверие к вашему руководству, я пришел к выводу, что было бы бесчестно и против принципов поступить иначе", – обратился он к премьеру.

Кроме того, Стритинг убежден, что глава британского правительства не будет возглавлять Лейбористскую партию на следующих выборах.

Ранее Стармер заявил, что продолжит руководить кабмином Великобритании в ближайшие несколько лет, несмотря на требования ряда депутатов Палаты общин от правящей Лейбористской партии о его отставке.

Лейбористы потеряли контроль над парламентом Уэльса после прошедших 7 мая выборов в органы местного самоуправления. В связи с этим депутат-лейборист Кэтрин Уэст призвала министров отстранить Стармера и предупредила, что из-за его пребывания у власти фракция может потерпеть поражение на следующих всеобщих выборах.

