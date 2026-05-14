Der Spiegel: сын Мадуро рассказал о содержании отца в переполненной камере в США

14 мая, 16:08

Сын Мадуро рассказал о содержании отца в переполненной камере в США

Фото: ТАСС/picture alliance/Consolidated/Kyle Mazza-CNP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, захваченный американскими военными в январе, содержится в переполненной камере в США вместе с 18 заключенными. Об этом в интервью немецкому журналу Der Spiegel раскрыл его сын, депутат Национальной ассамблеи Николас Мадуро Герра.

"В самом начале, когда он еще сидел в одиночной камере, он каждое утро по часу занимался спортом. Потом писал – вел дневник, записывал все, что приходило в голову", – рассказал Мадуро Герра.

Однако после католической Пасхи, которая в этом году отмечалась 5 апреля, режим ужесточили, и Мадуро перевели в общую камеру. Там, по его собственным словам, переданным через сына, около половины сокамерников говорят по-испански. Мадуро общается с ними, смотрит телевизор и понемногу учит английский. Какое-то время в этой же камере находился американский рэпер Tekashi 6ix9ine.

Герра также поделился деталями самого захвата. По его словам, операция стала полной неожиданностью для семьи. Через несколько дней после штурма сыну передали телефон отца. Там обнаружилось аудиосообщение, которое Мадуро записал, но не успел отправить. В нем президент говорил, что падают бомбы, и призывал венесуэльский народ продолжать борьбу.

"(Говорил в сообщении. – Прим. ред.), что наша родина никогда не станет колонией. Это было прощальное сообщение. Они применили технологии, которых мы здесь никогда прежде не видели. Я, Николас Эрнесто, недооценил их возможности. И в то же время переоценил то, на что способны мы сами", – констатировал Мадуро Герра.

В январе 2025 года армия США провела операцию в Венесуэле, в ходе которой захватила и вывезла из страны действующего президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Американский лидер Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме против США.

Позже вице-президент Венесуэлы Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности лидера страны. После чего Трамп провел с ней ряд телефонных переговоров.

