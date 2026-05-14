14 мая, 16:21

В Чебоксарах блогер извинился за улыбку на видео с последствиями атаки дрона

Фото: 21.мвд.рф

В Чебоксарах 18-летний блогер извинился за улыбку на видео, на котором запечатлены последствия атаки украинского БПЛА на жилую многоэтажку, сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.

Блогер отметил, что сочувствует всем, кто погиб или пострадал в ходе инцидента.

"Я не хотел оскорбить кого-то этим роликом, а также посмеяться, позлорадствовать над этим. Приношу свои глубочайшие извинения", – добавил он.

Сейчас молодого человека доставили в полицию. В отношении него составлен административный протокол, поскольку блогер нарушил запрет на съемку последствий применения дронов и публикацию данной информации в интернете. Дело будет рассмотрено мировым судом.

Об атаке со стороны ВСУ по Чебоксарам стало известно 5 мая. Власти Чувашии ввели режим ЧС и развернули для жителей пункт временного размещения.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте. Предварительное расследование показало, что к массированной атаке привлекались крылатые ракеты и не менее 8 дронов.

