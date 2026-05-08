Число обратившихся за медпомощью после атак ВСУ в Чебоксарах выросло до 42

Количество жителей, обратившихся за медицинской помощью после атаки БПЛА на Чебоксары, увеличилось до 42 человек. Об этом сообщил Минздрав Чувашии.

"<…> пострадали 44 человека, 2 из них погибли. Следует отметить, что 7 жителей обратились в медицинские организации самостоятельно уже после происшествия, все они получают помощь амбулаторно", – заявили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что в медорганизациях республики остаются 10 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии.

Об атаке со стороны ВСУ по Чебоксарам стало известно 5 мая. Власти Чувашии ввели режим ЧС и развернули для жителей пункт временного размещения.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте. Предварительное расследование показало, что к массированной атаке привлекались крылатые ракеты и не менее 8 дронов.