Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 13:13

Происшествия

Число обратившихся за медпомощью после атак ВСУ в Чебоксарах выросло до 42

Фото: MAX/"ЧЕБОКСАРЫ"

Количество жителей, обратившихся за медицинской помощью после атаки БПЛА на Чебоксары, увеличилось до 42 человек. Об этом сообщил Минздрав Чувашии.

"<…> пострадали 44 человека, 2 из них погибли. Следует отметить, что 7 жителей обратились в медицинские организации самостоятельно уже после происшествия, все они получают помощь амбулаторно", – заявили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что в медорганизациях республики остаются 10 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии.

Об атаке со стороны ВСУ по Чебоксарам стало известно 5 мая. Власти Чувашии ввели режим ЧС и развернули для жителей пункт временного размещения.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте. Предварительное расследование показало, что к массированной атаке привлекались крылатые ракеты и не менее 8 дронов.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика