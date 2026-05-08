Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 13:44

В мире

На КПП "Ивангород" в РФ со стороны Эстонии зафиксировано скопление людей

Фото: телеграм-канал SHOT

На КПП "Ивангород" в Россию со стороны Эстонии наблюдается скопление людей. Это связано с режимом работы эстонских служб, заявили РИА Новости в Северо-Западном таможенном управлении.

В настоящее время таможенный пост МАПП "Ивангород" работает в обычном режиме. С российской стороны очереди не зафиксированы.

Пункт пропуска расположен на границе Ленинградской области и эстонского города Нарва, где, как заявили в местных гостиницах, все номера были забронированы перед 9 Мая.

Ранее СМИ писали, что в Эстонии начались продажи специальных туров, приуроченных ко Дню Победы. Участников, как утверждалось, довезут до берега Нарвы, откуда они смогут увидеть праздничные мероприятия в Ивангороде Ленинградской области.

Туроператоры объяснили высокий спрос на подобные туры тем, что День Победы глубоко укоренился в сознании жителей восточных регионов прибалтийской республики.

Также стало известно, что в Нарве 9 мая будет находиться премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Там он примет участие в торжествах по случаю Дня Европы, которые пройдут у границы с Россией – на Рыночной и Стокгольмской площадях.

