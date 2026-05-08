Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 13:48

Общество

Общественник Бородин предложил штрафовать за фото в купальнике в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России необходимо ввести штрафы за размещение фотографий в купальниках на аватарках в соцсетях, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в беседе с "Абзацем".

По словам общественника, блокировка публикаций с изображениями полуобнаженных людей необходима для защиты психики детей и предотвращения распространения неприемлемого контента. Бородин уверен, что "извращенцы" в Сети следят за таким контентом, следят за людьми, что в конечном итоге может приводить "к летальному исходу".

"Надо делать определенный регулятор, потому что сегодня, как ни зайди в интернет или любую социальную сеть, там практически одна эротика. Патриотического контента осталось очень мало, поэтому нужны реальные штрафы", – высказался Бородин.

Глава ФПБК указал, что для первой публикации штраф может составить 2 миллиона рублей, а для второго раза – 10 миллионов рублей. Иначе люди "не будут бояться", отметил Бородин.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что желание приобрести секс-игрушку является отклонением от нормы и что этим должны заниматься психиатры или другие профильные специалисты. По словам парламентария, секс-шопы являются мусорной отраслью российской экономики. Кроме того, подобные магазины пришли в Россию с Запада и не получали никаких разрешений.

