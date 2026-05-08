Песков заверил в продолжении работы по возвращению РФ в "олимпийскую семью"

Россия и юридическая комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) продолжат работу по возвращению страны в "олимпийскую семью". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что коммуникация будет вестись в том числе на уровне отдельных федераций. Однако Москва разочарована решением комитета оставить ограничения для российских спортсменов, добавил Песков.

Накануне, 7 мая, МОК не отменил рекомендации в отношении атлетов из России. Комитет предложил международным федерациям снять ограничения с белорусских участников, однако это решение россиян не коснулось.

При этом глава МОК Кирсти Ковентри сказала, что организация хочет добиться участия в мировых состязаниях всех спортсменов, и решение по Белоруссии показывает это стремление. Но, с ее слов, белорусский олимпийский комитет никогда не отстранялся, в отличие от российского.