Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 14:00

Происшествия

Суд вынес приговор москвичу, бросившему "коктейли Молотова" в здание ФСБ на Лубянке

Фото: depositphotos/andreyuu​

Второй Западный окружной военный суд приговорил к лишению свободы жителя столицы, который в марте 2024 года бросил два "коктейля Молотова" в здание ФСБ на Лубянке в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о слесаре-сборщике одного из оборонных предприятий Егоре Графове (внесен в РФ в перечень террористов). 26-летний мужчина, имеющий гражданство РФ и Израиля, раскаялся в преступлении. Его защита утверждает, что фигурант действовал под влиянием мошенников с Украины.

В итоге суд признал мужчину виновным в теракте и вандализме, назначив ему 12 лет 6 месяцев лишения свободы, из которых он 3 года проведет в тюрьме, а остальную часть в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Также злоумышленнику предстоит выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Ранее 16-летнего жителя Московской области обвинили в совершении 4 террористических актов на железной дороге. По версии следствия, обвиняемый согласился выполнять преступные акции во время переписки с неизвестным лицом в одном из мессенджеров.

В частности, в апреле текущего года подросток совершил 16 поджогов объектов транспортной инфраструктуры. По факту инцидентов возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Теракт").

Читайте также


судыпроисшествия

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика