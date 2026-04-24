ФСБ предотвратила теракт против руководителей Роскомнадзора

Силовики предотвратили теракт украинских спецслужб против руководителей Роскомнадзора, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Завербованные Киевом сторонники неофашистской идеологии планировали взорвать автомобиль чиновников. В настоящий момент задержаны 7 подозреваемых, а предполагаемый главарь группы, житель Москвы 2004 года рождения, был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления. Теракт был предотвращен 18 апреля.

Злоумышленников удалось задержать в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. Установлено, что их завербовали через мессенджер Telegram.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли самодельные взрывные устройства, гранаты, пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы, а также два газовых пистолета, рации, неонацистскую атрибутику и символику украинских военизированных формирований. Кроме того, была изъята инструкция по вступлению в состав запрещенной в РФ украинской террористической организации.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. В настоящий момент решается вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности за приготовление к теракту.

Одна из фигурантов во время допроса призналась, что в марте 2026 года она вступила в чат в мессенджере, где предложила свою помощь в качестве изготовления листовок. В результате ее сделали администратором чата, в котором готовилось покушение на замглавы РКН.

Другой задержанный рассказал, что состоял в группе, в которой планировали взрывы и поджоги автомобилей сотрудников Роскомнадзора.

В ЦОС ФСБ подчеркнули, что исполнителями преступлений против руководства и сотрудников РКН являются молодые россияне, включая несовершеннолетних. При этом украинские спецслужбы пытаются сорвать мероприятия по безопасности информпространства проводимые в России, в том числе по блокировке Telegram. В ведомстве указали, что мессенджер используется для диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических преступлений.

Помимо этого, в адрес руководства и сотрудников Роскомнадзора поступают угрозы физической расправы, готовятся террористические акты, совершаются вооруженные нападения и экстремистские акции.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в отношении одного из высокопоставленных чиновников Курской области. Силовики задержали украинского гражданина, который получал указания от представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Возбуждено уголовное дело, ему грозит пожизненное лишение свободы.

